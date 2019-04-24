Маркизио: стадион «Зенита» не уступает «Альянц Арене» и «Уэмбли»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мыслями о домашнем стадионе команды «Газпром Арене», а также сравнил его с другими известными футбольными аренами.



«Стадион точно входит в топ-5 лучших в мире наряду с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, с «Альянц Ареной» в Мюнхене или новым «Уэмбли» в Лондоне. Петербургский стадион точно не уступает им.



Что касается крыши, то особой разницы, как играть, практически нет. При закрытой крыше иногда бывает чуть душно. Но, видимо, это неизбежно и никак не влияет на происходящее на поле. В любом случае лучше играть при закрытой крыше, особенно когда на улице «-20», — цитирует Маркизио «Петербургский дневник».



Маркизио перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Ювентуса». В нынешнем сезоне 33-летний итальянец провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 2 голами.



Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»