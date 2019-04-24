Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» победил во Владивостоке, продлив свою беспроигрышную серию

«Сочи» победил во Владивостоке, продлив свою беспроигрышную серию
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Сегодня во Владивостоке состоялся матч 34-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Луч» принимал «Сочи». Гости одержали победу благодаря единственному голу во втором тайме. Победу сочинской команде принёс нападающий Николай Обольский.

Таким образом, «Сочи» набрал три очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Теперь сочинцы отстают от лидирующего «Тамбова», у которого есть одна игра в запасе, на одно очко. Кроме того, «Сочи» продлил свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 13 матчей кряду.

В следующем туре сочинская команда на своём поле встретится с «Томью», а владивостокский клуб отправится в гости к курскому «Авангарду».

Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 12:00 МСК
Луч
Владивосток
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 – Обольский – 68
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент