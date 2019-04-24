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«Зенит» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:00

«Зенит» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Динамо» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами главного судьи станут Владислав Назаров и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.

«Зенит», набрав 51 очко в 24 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (28) — 12-е.

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