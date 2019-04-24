«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Крейг Поусон.



Манкунианское дерби в первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, состоявшееся в 11 ноября прошлого года, завершилось победой «горожан» со счётом 3:1. В составе «Манчестер Сити» голами отметились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Илкай Гюндоган. «Манчестер Юнайтед» ответил точным ударом Антони Марсьяля с пенальти.



«Манчестер Сити», набрав 86 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на два очка, но имея игру в запасе. «Манчестер Юнайтед» (64) – шестой.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола уничтожит Сульшера Три ставки против «красных дьяволов» с коэффициентом выше двойки. Сульшера ждёт шестое место в АПЛ.