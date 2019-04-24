Эдегор может перейти в «Аякс»

Нападающий «Реала» Мартин Эдегор, который в нынешнем сезоне выступает за «Витесс» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом голландском клубе. Как сообщает De Telegraaf, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Аякс», с которым «Витесс» накануне встречался в чемпионате и уступил на выезде со счётом 2:4.

Отмечается, что мадридский клуб не против продажи норвежского футболиста, которого готов отпустить за £ 18 млн (около € 20,8 млн). Напомним, что Эдегор ранее выступал ещё в одном голландском клубе в аренде — «Херенвен».

Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Эдегор сыграл 33 матча за «Витесс», в которых отметился восемью забитыми голами.