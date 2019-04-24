Зидан: «Реал» завоевал 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»?

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о противостоянии с «Барселоной» в чемпионате Испании, а также оценил важность успеха в Примере для «сливочных» в следующем сезоне.



«Реал» завоевал 33 титула чемпиона. Сколько их у «Барселоны»? В последнее время они здорово выступают, все должны это признать и поздравить их. Но если мы говорим о цифрах, то у «Реала» больше титулов. Я говорю это не для того, чтобы защититься, а потому, что вы говорите мне, что «Барселона» лучше играет в Примере в последнее время.



Нам нужно изменить эту динамику. В следующем сезоне мы постараемся стартовать в чемпионате наилучшим образом. Победа в Примере будет нашей главной задачей», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании