Рассказов пропустит матч с «Арсеналом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Николай Рассказов, который был вынужден покинуть поле в конце домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» ​(2:0), пропустит следующую выездную игру с тульским «Арсеналом».

Футболист испытывает сильные болевые ощущения, поэтому сейчас не тренируется, Рассказову предписан покой. При этом к матчу 26-го тура Премьер-Лиги с «Рубином», который «Спартак» проведёт на своём поле 29 апреля, 21-летний игрок, скорее всего, восстановится.

Рассказов в прошедшей встрече забил гол в ворота «Енисея» — это был первый мяч защитника в официальных играх за «Спартак». «Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.