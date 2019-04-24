Суд оправдал бывшего президента «Барселоны» Роселя по делу об отмывании денег

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель был признан невиновным в деле об отмывании денег после двух лет расследования, сообщает Sport.es.



Суд принял решение снять обвинения с экс-главы каталонского клуба, поскольку посчитал, что обвинение предоставило недостаточное количество доказательств преступной деятельности функционера. Помимо Роселя невиновными были признаны ещё пятеро фигурантов дела.



Напомним, Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля этого года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет.

Экс-президент «Барселоны» Росель вышел из тюрьмы после 643 дней ареста