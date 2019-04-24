Мёнье: никогда не скрывал, что у меня желание поиграть в Англии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье признался, что у него действительно есть желание попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести 27-летнего бельгийского футболиста на проблемную позицию защитника. Сообщается, что сам Мёнье недоволен количеством игрового времени в «Пари Сен-Жермен» и готов рассмотреть возможность с переходом в другую команду.

«Интересуются ли мной клубы из Англии? Да, но не только оттуда. Интерес есть даже из Китая и Ближнего Востока. Есть ли желание поиграть в Англии? Я никогда этого не скрывал», — цитирует Менье Mirror.

Мёнье выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2016 года. В этом сезоне бельгийский футболист принял участие в 20 матчах за парижан в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.