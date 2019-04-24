«Барселона» продаст Малкома, если за него предложат € 41 млн

«Барселона» летом будет готова продать полузащитника Малкома, если какой-либо из клубов предложит за футболиста € 41 млн, сообщает ESPN. Именно эту сумму каталонский клуб потратил на 22-летнего футболиста, перешедшего из «Бордо».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе Малкому со стороны сразу трёх английских команд — «Эвертона», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Также сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы китайские клубы.

Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры хавбек забил один гол и сделал две результативные передачи, приняв участие в 12 матчах. В Лиге чемпионов футболист записал в актив 1 мяч в 1 встрече. Ещё 2 гола он забил в 5 играх Кубка Испании.