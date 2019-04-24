Ведущий передачи в Бразилии вывел в эфир Педро Рошу и забыл о нём

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», попал в курьёзную ситуацию на родине.



Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В начале апреля форвард перебрался в «Крузейро» на правах аренды за € 800 тыс. с правом выкупа за € 11,5 млн. При этом, чтобы активировать опцию выкупа, «Крузейро» должен уведомить «Спартак» о своём намерении не менее чем за 40 дней до конца аренды.

12 миллионов на ветер. Почему провалился трансфер Педро Роши История о том, как сначала купить ненужного футболиста, а потом сделать всё, чтобы он не заиграл.