Главный тренер «Бёрнли» ответил на слова Давида Луиса про антифутбол

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч ответил на заявление защитника «Челси» Давида Луиса, обвинившего его команду в антифутболе после ничьей в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (2:2).



«Что ж, учитывая наш бюджет в £ 58 млн и старания выжать максимум из каждого футболиста, чтобы набрать 40 очков и остаться в Премьер-лиге, я доволен. Мы набрали 28 очков в 16 матчах – такого нельзя добиться, играя в антифутбол.



Кажется, наш игрок получил самую раннюю жёлтую карточку за затяжку времени в этом сезоне. Это решает все проблемы. После такого никто не будет тянуть время. Это был наш 48-й матч в этом сезоне, игроки падали на газон с судорогами. Не знаю, какие к ним могут быть вопросы. Мы не можем позволить себе играть так же технично, как топ-клубы. Каждый ищет свой способ добиться успеха в Премьер-лиге», — цитирует Дайча Evening Standard.

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