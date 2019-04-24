«Сибирь» обыграла «Томь», «Тюмень» дома уступила «Спартаку-2»

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Томь». Встреча состоялась на манеже стадиона РФЦ «Заря» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Сибири» Артём Коржунов, который отправил мяч в ворота «Томи» на 28-й минуте. Таким образом, «Сибирь» прервала безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении семи матчей.



В другом матче тура ФНЛ «Тюмень» принимала «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Голами в составе красно-белых отметились хавбек Солтмурад Бакаев и форвард Силванус Нимели, за «Тюмень» забил полузащитник Владан Милославлев.



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».