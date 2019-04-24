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«Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракты с двумя игроками

«Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракты с двумя игроками
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность расставания с защитником Маркосом Рохо и вингером Алексисом Санчесом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, летом «красные дьяволы» могут предложить игрокам расторгнуть действующие контракты с выплатой им части компенсации по заработной плате. Аргентинец уже выразил готовность уйти, если клуб выплатит ему € 7 млн вместо причитающихся по оставшимся двум годам контракта € 13,3 млн.

Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». Его трансфер стоил манкунианскому клубу € 20 млн. Санчеса «красные дьяволы» приобрели в январе прошлого года у «Арсенала» за € 34 млн. Зарплата чилийца составляет € 17,3 млн в год. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды.

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