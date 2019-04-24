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Швец, Газинский и Скопинцев — в составах на матч «Ахмат» — «Краснодар»

Швец, Газинский и Скопинцев — в составах на матч «Ахмат» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ

«Ахмат» и «Краснодар» объявили составы на очный матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Грозном на «Ахмат-Арене». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ему помогать будут Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Роль резервного судьи доверена Алексею Сухому. Матч начнётся в 19:00 мск.

"Ахмат": Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл Силва.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Петров, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Скопинцев, Игнатьев.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в активе. «Ахмат» набрал 33 очка и располагается на девятом месте.

«Ахмат» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
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