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Маркизио перенёс операцию на колене

Маркизио перенёс операцию на колене
Футбол / РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио перенёс операцию на колене.

«Быть футболистом — значит принимать во внимание возможные травмы. Продолжать свой путь в футболе — значит каждый раз подниматься и становиться ещё сильнее после неудач. Так же и я в этот раз поднимусь, потому что хочу продолжать свой путь в футболе. Преданность футболу делает всё проще, она превыше всего. Когда я наконец встану, мои колени будут готовы», — написал Маркизио на странице в «Инстаграме» и приложил свою фотографию после операции.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что, если итальянскому футболисту потребуется операция, после неё он не сможет играть. Соглашение петербургского клуба с Маркизио рассчитано до 30 июня 2020 года.

Орлов: если Маркизио сделают операцию, он вообще играть больше не сможет
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