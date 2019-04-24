Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио перенёс операцию на колене.



«Быть футболистом — значит принимать во внимание возможные травмы. Продолжать свой путь в футболе — значит каждый раз подниматься и становиться ещё сильнее после неудач. Так же и я в этот раз поднимусь, потому что хочу продолжать свой путь в футболе. Преданность футболу делает всё проще, она превыше всего. Когда я наконец встану, мои колени будут готовы», — написал Маркизио на странице в «Инстаграме» и приложил свою фотографию после операции.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что, если итальянскому футболисту потребуется операция, после неё он не сможет играть. Соглашение петербургского клуба с Маркизио рассчитано до 30 июня 2020 года.