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М. Кержаков: 90% того, что пишут про семейные драмы брата, — неправда

М. Кержаков: 90% того, что пишут про семейные драмы брата, — неправда
Футбол / РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что переживает о том, что пишут в прессе о семейных перипетиях его брата, бывшего нападающего петербургской команды Александра Кержакова. Напомним, 23 апреля стало известно, что суд расторг брак Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой.

«Я переживаю, действительно. Не хочу вдаваться в какие-то подробности. Самое обидное, что 90% написанного – неправда. Люди посмотрят какую-то передачу и спрашивают: «Как же как? Он такой, а вот она-то, посмотрите! У неё слезы, в церкви свечки ставит, плачет… Как он мог?» И я доказывать не хочу. До смеха доходит, такая ложь показывается», — сказал Кержаков в интервью, опубликованном на YouTube-каналe «Lookyanov».

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