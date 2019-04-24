М. Кержаков: 90% того, что пишут про семейные драмы брата, — неправда

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что переживает о том, что пишут в прессе о семейных перипетиях его брата, бывшего нападающего петербургской команды Александра Кержакова. Напомним, 23 апреля стало известно, что суд расторг брак Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой.

«Я переживаю, действительно. Не хочу вдаваться в какие-то подробности. Самое обидное, что 90% написанного – неправда. Люди посмотрят какую-то передачу и спрашивают: «Как же как? Он такой, а вот она-то, посмотрите! У неё слезы, в церкви свечки ставит, плачет… Как он мог?» И я доказывать не хочу. До смеха доходит, такая ложь показывается», — сказал Кержаков в интервью, опубликованном на YouTube-каналe «Lookyanov».