«Открытие Арена» — лучший стадион России 2018 года

Вчера, 23 апреля, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион», сообщается на официальном сайте домашней арены «Спартака».



На церемонии награждения коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал делегатам форума о лучших управленческих практиках, которые наработала команда стадиона за годы практики, а также принял участие в дискуссии о наследии глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.

Напомним, в 2018 году стадион «Открытие Арена» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира и встречу 1/8 финала турнира Колумбия — Англия (1:1, 3:4 — по пенальти). Вместимость арены составляет 45 360 человек.