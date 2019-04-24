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Инсинье попал в сферу интересов двух клубов АПЛ

Инсинье попал в сферу интересов двух клубов АПЛ
Футбол / Англия

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на 27-летнего футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Челси». И красные, и «пенсионеры» рассматривают вариант с приобретением итальянца в ближайшее трансферное окно. До сегодняшнего дня неаполитанцы предложений по игроку не получали.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Инсинье принял участие в 38 матчах, отметился 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Игрок является воспитанником «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста равняется € 75 млн. Ранее интерес к Инсинье проявлял «ПСЖ».

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