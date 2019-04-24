Моуринью: со мной трудно тем, кто не так амбициозен, как я

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси» Жозе Моуринью отметил, что вряд ли возглавил клуб АПЛ в ближайшее время.



«Я вернулся в Лондон, но не думаю, что моим следующим местом работы будет клуб английской Премьер-лиги. Трофеи, которые я выиграл ранее, являются гарантией моего будущего успеха. Даже те, кто делает всё возможное, чтобы забыть о моих достижениях, не могут этого сделать, это невозможно. Последний завоёванный мной трофей — Кубок Лиги Европы, который я взял полтора года назад, но некоторые думают, что это произошло 20 лет назад. Восемь месяцев назад я играл в финале Кубка Англии. Сейчас я готовлюсь к будущему.



Что я бы мог дать новой команде? Качество, знания и безграничные амбиции. Но со мной сложно поддерживать контакт после поражений. Со мной трудно тем, кто не так амбициозен, как я. Как меня бы описали игроки? Некоторые скажут, что я ублюдок. Но зачем тогда меня нанимают? Чтобы побеждать. На самом деле я бы сам напрямую сказал: «Если хотите побеждать, если условие одно — выигрывать, то мы можем приступить к переговорам», — приводит слова Моуринью Goal.com со ссылкой на DAZN.

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