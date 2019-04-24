«Зенит» — «Динамо»: Барриос, Дзюба и Азмун выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и московского „Динамо“ на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



»Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони.



Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный.



«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичёв, Черных, Панченко.



Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Луценко, Марков.

«Зенит», набрав 51 очко в 24 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (28) — 12-е.