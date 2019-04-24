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Источник: Маркизио приступит к тренировкам через три месяца

Источник: Маркизио приступит к тренировкам через три месяца
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио вернётся в строй через три месяца. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 33-летний хавбек сможет приступить к тренировкам уже в начале следующего сезона. Первую часть реабилитационного периода после сделанной операции на мениске он пройдёт в Турине, после чего он вернётся в Санкт-Петербург, где продолжит восстанавливаться после операции.

В «Зенит» Маркизио перешёл в начале сентября прошлого года из «Ювентуса» на правах свободного агента. В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 15 матчах и отметился 2 результативными ударами. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. Ранее он также выступал за «Эмполи».

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