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«Армавир» одержал победу в матче с «Зенитом-2» благодаря голу с пенальти

«Армавир» одержал победу в матче с «Зенитом-2» благодаря голу с пенальти
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал петербургский «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте главный арбитр встречи Артур Фёдоров назначил пенальти в ворота петербургской команды, который успешно реализовал нападающий «Армавира» Дмитрий Мичуренков.

«Армавир» набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (19) — на последнем, 20-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 65 очков в 33 матчах.

В следующем туре «Армавир» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Зенит-2» примет «Краснодар-2». Обе встречи состоятся 28 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 18:30 МСК
Армавир
Армавир
1 : 0
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Мичуренков – 80 (пен)
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