«Армавир» одержал победу в матче с «Зенитом-2» благодаря голу с пенальти

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал петербургский «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 80-й минуте главный арбитр встречи Артур Фёдоров назначил пенальти в ворота петербургской команды, который успешно реализовал нападающий «Армавира» Дмитрий Мичуренков.



«Армавир» набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (19) — на последнем, 20-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 65 очков в 33 матчах.



В следующем туре «Армавир» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Зенит-2» примет «Краснодар-2». Обе встречи состоятся 28 апреля.