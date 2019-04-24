Сёмин: «Локомотив» выдержал ростовскую битву, это самое важное

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Наши игроки провели очень хороший матч. Думаю, он понравился болельщикам. Мы выдержали ростовскую битву и победили. Это самое важное. Фарфан вместо Смолова? Это наше решение. Фарфан сыграл хорошо.

Мы упустили 20 минут после гола. Могли забивать второй мяч. Преимущество в один гол удержать сложно. А пенальти, который поставили в наши ворота, — таких можно по десять штук назначать после каждого углового. Хорошо, что вышли из этой ситуации.



Каждая команда отталкивается от подбора исполнителей. Я не в праве оценивать «Ростов» — это их игра. Ранее они победили «Спартак». Преодолевать оборону получалось после быстрого гола. Ещё один фактор — ни нас, ни «Ростов» не устраивала ничья. Команды шли в атаку большими силами.



Всё в Ростове-на-Дону мне понравилось. После чемпионата мира это совсем другой город — ухоженный, отремонтированный. Великолепные дороги, аэропорт. О стадионе и говорить нечего. Поле и атмосфера великолепные. Где, если не в Ростове-на-Дону, развивать футбол? Ростов всегда был кузницей талантов и местом, где на стадион ходят.



Разбора приоритетов между Лигой чемпионов и Кубком России не будет. Самая главная игра — предстоящая. Так и идём. Сегодня у нас не было многих футболистов — вышли другие и сыграли полезно. Будем биться за всё, что есть. И никому не будем сдаваться», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».