Карпин: надеемся, что Шомуродов и Ерёменко восстановятся к игре с «Анжи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2).



«Не было никакого множества острых моментов у наших ворот в начале встречи. Один был — один забили. Остальное — это были подходы. Почему было так много подходов? Невнимательно сыграли в обороне при атаках «Локомотива». В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.



С Ерёменко и без него — это два разных «Ростова»? Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше, чем в прошлых играх. Надеемся, что Шомуродов и Ерёменко восстановятся к игре с «Анжи».



Беседы после матча с «Оренбургом» не было. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали, что два первых гола были забиты неправильно», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Сёмин: «Локомотив» выдержал ростовскую битву, это самое важное