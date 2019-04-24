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Ахметов: в ЦСКА есть равноценные замены Бекао и Дивееву

Ахметов: в ЦСКА есть равноценные замены Бекао и Дивееву
Футбол / РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра была нелёгкой, нам нужно было приложить много усилий, чтобы выиграть и не потерять концентрацию. Сегодня нам нужно было правильно распределить силы, счёт был комфортным, и нельзя было упускать игру, мы всё держали под контролем.

Надежды на чемпионство? После 30-го тура поговорим. Не мне судить, как «Анжи» изменился по сравнению с первым кругом, нам нужно разбирать и изменять свою игру. Повлияли ли на игру потери Бекао и Дивеева? У нас есть равноценные замены, каждый на тренировках доказывает это и старается», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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