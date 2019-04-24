Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Думаю, что команда должна приобретать какой-то опыт. Мы держали в голове последний домашний матч, когда играли очень открыто и всё время думали об атаке. Теперь сделали выводы, шли вперёд не такими большими силами. Сегодня выиграли скромно, но со вкусом. Кроме того, нужно было поберечь силы после «Локомотива» и перед «Краснодаром», не получить красных карточек. Довольны, что победили. Мы находимся в гонке, преследуем. Поджимаем, скажем так.

Не могу сказать, что мы прямо давали такую установку — не забивать много. Но в голове держали. Плюс в голове была игра с «Уфой», когда мы вели — 2:0 — и всё контролировали, а в последние минуты всё развернулось. Нам сегодня было важно одержать победу. Если бы забили третий мяч, то уже раскрепостились бы.

Дивеев и Бекао будут готовы к следующей игре. Бийол достаточно часто играл в атакующей позиции, в том числе на сборах, забивал голы. Что касается Сигурдссона, то он немного растерялся на позиции левого защитника. У него не было задачи так глубоко располагаться в обороне. Он растерялся, его качеств в атаке нам до перерыва не хватало. Почему в перерыве заменил именно Ахметова? У него была жёлтая карточка.

Если посмотреть на все наши результаты, нам не то чтобы удобнее, но с точки зрения качества футбола лучше играть с сильными соперниками. Что касается целей, то они никогда не снимались и не афишировались, мы должны побеждать в каждом матче», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.