Дзюба: «Динамо» всегда играет на атаку, а к нам приехали — ввосьмером защищаются

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от первого тайма матча 25-го утра Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Как увидели состав „Динамо“ с пятью защитниками, стало всё понятно. И у них ещё три разрушителя, фактически в восемь человек защищаются. Очень трудно вскрыть такую оборону. Во всех матчах они играют на атаку, а к нам приезжают и ввосьмером защищаются, плюс двое вроде как впереди. Я так понимаю, они уповают на контратаки и стандарты. Тяжело взламывать, тяжело играть. Они просто разрушают — и всё. Нам пока тяжело вскрывать такую оборону. Надо или дальним ударом, или как-то ещё… Сейчас подумаем, за счёт чего будем их вскрывать», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».