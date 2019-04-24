Влашич: в первом круге «Краснодар» был самым сложным соперником

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Было важно сегодня победить, потому что после последних матчей необходимо было вернуть уверенность в себе. Здорово, что обогнали «Краснодар», но «Локомотив» всё ещё впереди. Нам надо непременно выиграть следующую игру. У нас было много шансов сегодня. Это была хорошая игра, и я рад результату.

«Краснодар» — очень важный матч для нас. Да, они отстают от нас, но в первом круге они были самым сложным соперником из всех. Я люблю вызовы, люблю играть против хороших команд. Ещё хочу посмотреть на их стадион. Все ждут этот матч, это наслаждение», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.