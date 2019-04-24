«Атлетико» обыграл «Валенсию» в домашнем матче Примеры

В матче 34-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро отправил в ворота мадридской команды ответный мяч на 36-й минуте. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «матрасников» Антуан Гризманн вновь вывел «Атлетико» вперёд в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо. Через 4 минуты победный гол забил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа.



Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона.



«Атлетико» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (52) — на 5-м месте.