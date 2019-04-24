Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«НАК Бреда» — «Фейеноорд». 24 апреля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в домашнем матче Примеры

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 34-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро отправил в ворота мадридской команды ответный мяч на 36-й минуте. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «матрасников» Антуан Гризманн вновь вывел «Атлетико» вперёд в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо. Через 4 минуты победный гол забил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа.

Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона.

«Атлетико» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (52) — на 5-м месте.

Испания - Примера. 34-й тур
24 апреля 2019, среда. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
3 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 – Мората – 9, 1:1 – Гамейро – 36, 2:1 – Гризманн – 49, 2:2 – Парехо – 77 (пен), 3:2 – Корреа – 81
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент