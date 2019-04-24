Бийол: «Краснодар» дышит в затылок ЦСКА, нужно работать усердно во всех матчах

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:0).



«Забить гол — всегда хорошо. Мой брат Никола ассистировал мне. Самое важное, что мы победили. Это было очень важно. Сейчас «Краснодар» дышит нам в затылок, нам нужно будет работать очень усердно в оставшихся матчах.



Я тренируюсь сейчас и как нападающий, и как полузащитник. Я готов сыграть обе роли, если команде это нужно. Это не было сюрпризом для меня, потому что мы наигрывали это в Испании на сборах. Нет проблем, мы говорили об этом с тренером. Почему не реализовал остальные свои моменты? Если бы я мог ответить на эти вопросы, я бы никогда не промахивался в своей жизни», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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