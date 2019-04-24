Дюпин: уже достали разговоры насчёт денег, говорить на эту тему грустно

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).



«Если бы реализовали наши два момента в первом тайме, дышалось бы полегче. Спасибо пацанам за самоотдачу, играли хорошо, и чуть-чуть не хватило нам. Если сравнивать этот матч с матчами с «Зенитом» и «Краснодаром», то играли намного лучше.



ЦСКА хорошо идёт в высокий прессинг, мы пытались выходить через короткий пас, но они хорошо перекрывали зоны, из-за этого было много ошибок на своей половине поля. Мы разбирали их игру, они сыграли так, как мы и думали.



На данный момент мы поддерживаем друг друга. Все понимают, что, кроме нас самих, нам никто не поможет. Нам нужно выходить и показывать свою лучшую игру, чтобы после сезона были предложения для достойного продолжения карьеры. Кроме того, нашей молодёжи выпал шанс, которого они и не ждали, возможно. Если бы с финансами было получше, они не получили бы такого шанса. Они должны использовать его ради себя по максимуму и нам старикам тоже помогать.



В чём мотивация? Нам тоже есть что доказывать, никто не собирается заканчивать карьеру. Мы должны себя держать в тонусе, чтобы, повторюсь, были достойные варианты для продолжения карьеры.



Как говорит наш главный тренер, для вас два часа — Премьер-Лига, а что за полем — уже не она. Выходите на поле и наслаждайтесь, что вы в Премьер-Лиге. Конечно, тяжело быть в такой ситуации, но мы должны выходить из неё достойно с высоко поднятой головой и ни на кого не надеяться. Сколько нам уже не платят? Давайте не будем говорить на эту тему, очень грустно. Уже достали эти разговоры насчёт денег.



Как можно выходить с высоко поднятой головой, если не платят почти год? Очень просто. Многие мечтают просто выйти на футбольное поле, независимо от того, будут у них деньги или нет. Я нахожу в себе мотивацию такую, что бог дал мне шанс выходить на поле с такими игроками, которые играют в ЦСКА, «Зените», «Краснодаре». Я могу играть с ними на одном поле и показывать свой потенциал. Время футболиста короткое, здоровье не вечное, года дают о себе знать. За это время нужно заработать капитал, чтобы было на что жить. У меня, например, нет образования, кроме футбольного. Обидно, что нет возможности что-то накопить и чувствовать себя уверенно в будущем. Я верю, что всё будет хорошо и деньги нас догонят.



Я буду двигаться дальше и искать новый клуб, неважно, заплатят нам или нет. Рассчитываю ли я на выплату? Надеюсь. Закрылась «Кубань», я там не получил пять зарплат и не получил ни одной премии. Всегда надеюсь на лучшее, но как всё сложится, неизвестно», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Адиев: после заявления Кадиева отношение властей к клубу стало только хуже