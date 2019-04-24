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«Зенит» одержал победу в матче с «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

«Зенит» одержал победу в матче с «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Футбол / РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 60-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которому ассистировал полузащитник петербургской команды Юрий Жирков. Через 6 минут преимущество хозяев в счёте укрепил форвард Сердар Азмун. В этом случае в роли ассистента выступил автор первого гола Дзюба. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (28) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров входят «Локомотив» (46) и ЦСКА (44).

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 – Дзюба – 60, 2:0 – Азмун – 66
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