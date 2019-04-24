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Награда Щенникову, пенальти от Андронова и радость армейцев. Фото с «ВЭБ Арены»

Георгий Кырнац и Сергей Андронов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Награда Щенникову, пенальти от Андронова и радость армейцев. Фото с «ВЭБ Арены»
Футбол / РПЛ

24 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал махачкалинский «Анжи». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 13-й минуте первый гол в матче забил полузащитник ЦСКА Яка Бийол, которому ассистировал хавбек «армейцев» Никола Влашич. Во втором тайме, на 55-й минуте, полузащитник московской команды Арнор Сигурдссон записал на свой счёт второй гол. В этом случае в роли ассистента выступил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинский «Анжи» (19) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице чемпионата России. Лидером первенства на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 24 матчах.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Анжи» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.

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