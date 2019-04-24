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«Атлетик» на выезде обыграл «Леганес», «Эспаньол» и «Сельта» сыграли вничью

«Атлетик» на выезде обыграл «Леганес», «Эспаньол» и «Сельта» сыграли вничью
Футбол / Испания

В матче 34-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири, который отправил мяч в собственные ворота в конце первого тайма, на 43-й минуте. Таким образом, «Леганес» продлил безвыигрышную серию в испанской Примере до четырёх матчей.

В другом матче тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Сельту». Встреча прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1. Голами отметились полузащитник «Эспаньола» У Лэй и нападающий «Сельты» Максимилиано Гомес.

Турнирная таблица чемпионата Испании доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 34-й тур
24 апреля 2019, среда. 21:30 МСК
Леганес
Леганес
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 – Эн-Несири – 43 (автогол)
Испания - Примера. 34-й тур
24 апреля 2019, среда. 21:30 МСК
Эспаньол
Барселона
1 : 1
Сельта
Виго
1:0 – Лэй – 33, 1:1 – Гомес – 72
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