«Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и вышел в финал

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лацио». Игра проходила на «Сан-Сиро». Победу в матче одержал римский клуб со счётом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Результативным ударом отметился Хоакин Корреа. Результативную передачу на свой счёт записал Чиро Иммобиле.

Победа позволила «Лацио» выйти в финал турнира. Напомним, первый матч между командами завершился нулевой ничьей. Соперником римского клуба в финальной встрече будет победитель пары «Фиорентина» — «Аталанта». Первая игра между командами, которая проходила во Флоренции, завершилась результативной ничьей — 3:3. Ответный матч «Аталанта» и «Фиорентина» сыграют в Бергамо в четверг, 25 апреля.