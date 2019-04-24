Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и вышел в финал

«Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и вышел в финал
Футбол / Италия

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лацио». Игра проходила на «Сан-Сиро». Победу в матче одержал римский клуб со счётом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Результативным ударом отметился Хоакин Корреа. Результативную передачу на свой счёт записал Чиро Иммобиле.

Победа позволила «Лацио» выйти в финал турнира. Напомним, первый матч между командами завершился нулевой ничьей. Соперником римского клуба в финальной встрече будет победитель пары «Фиорентина» — «Аталанта». Первая игра между командами, которая проходила во Флоренции, завершилась результативной ничьей — 3:3. Ответный матч «Аталанта» и «Фиорентина» сыграют в Бергамо в четверг, 25 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала
24 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Милан
Милан
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 – Корреа – 58
«Милан» интересуется хавбеком «Аякса» ван де Беком
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент