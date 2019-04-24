«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в гостевом матче АПЛ

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Мэтт Доэрти. В компенсированное время первого тайма хавбек «Вулверхэмптона» Диогу Жота отправил в ворота «Арсенала» третий мяч. На 80-й минуте защитник лондонской команды Сократис Папастатопулос забил единственный гол «Арсенала» в этой встрече.



«Вулверхэмптон» набрал 51 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (66) — на 5-м месте в таблице английской Премьер-лиги.