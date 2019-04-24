Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в гостевом матче АПЛ

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в гостевом матче АПЛ
Футбол / Англия

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Мэтт Доэрти. В компенсированное время первого тайма хавбек «Вулверхэмптона» Диогу Жота отправил в ворота «Арсенала» третий мяч. На 80-й минуте защитник лондонской команды Сократис Папастатопулос забил единственный гол «Арсенала» в этой встрече.

«Вулверхэмптон» набрал 51 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (66) — на 5-м месте в таблице английской Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 – Невеш – 28, 2:0 – Доэрти – 37, 3:0 – Жота – 45+2, 3:1 – Папастатопулос – 80
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент