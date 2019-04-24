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«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии
Футбол / Германия

Завершился полуфинальный матч Кубка Германии между «Вердером» и «Баварией». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте. Его автором стал Роберт Левандовски. На 63-й минуте преимущество мюнхенцев с передачи Леона Горецки закрепил Томас Мюллер. Но Голы Юя Осако и Милота Рашицы восстановили равновесие в счёте. Тем не менее за 10 минут до истечения основного времени матча гостям удалось забить третий мяч — Левандовски реализовал пенальти, который был назначен за фол Теодора Гебреселассие в собственной штрафной.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.

Кубок Германии. 1/2 финала
24 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Вердер
Бремен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 – Левандовски – 36, 0:2 – Мюллер – 63, 1:2 – Осако – 74, 2:2 – Рашица – 75, 2:3 – Левандовски – 80 (пен)
Видеообзор выхода в первый в истории финал Кубка Германии для «РБ Лейпциг»
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