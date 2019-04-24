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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити»
Футбол / Англия

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил первый гол на 54-й минуте встречи. Через 12 минут второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» отправил хавбек «горожан» Лерой Зане, который вышел на замену в начале второго тайма. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
24 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Силва – 54, 0:2 – Зане – 66
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