Семак: в этом сезоне Маркизио точно не сыграет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0) высказался по поводу состояния здоровья полузащитника петербургской команды Клаудио Маркизио. Напомним, итальянский хавбека накануне перенёс операцию на колене.



«Пока сложно предположить, когда Маркизио будет готов вернуться в строй. Немного позже смогу сказать по срокам. Пообщаемся с докторами, после чего сможем назвать сроки. В текущем сезоне Клаудио не сможет сыграть.



Барриос получил карточку и пропустит следующий матч, но у нас есть план „Б“. Каждый может пропустить матч из-за травмы или дисквалификации. В следующей игре придётся обойтись без Барриоса», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Маркизио перенёс операцию на колене