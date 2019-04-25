Газинский и Мартынович пропустят игру с ЦСКА

В матче 26- го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА «Краснодару» не помогут сразу два игрока основного состава.

Юрий Газинский пропустит ближайшую игру своей команды из-за перебора жёлтых карточек, а Александр Мартынович не поможет «быкам» во встрече с «армейцами» по причине удаления, которое он получил на последних минутах выездного матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Краснодар» будет принимать ЦСКА в матче Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 3-е место, имея в активе 44 очка. «Краснодар», расположившись строчкой ниже, отстаёт от «армейцев» всего на очко.