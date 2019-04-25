Семак — о матче с «Динамо»: тяжёлая игра, другой никто и не ждал

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).



«Тяжелая игра, другой никто и не ждал. В первом тайме не так много было опасных моментов, не хватало свежести. Тем не менее, в первом тайме контролировали игру, хотя пропустили достаточно опасную контратаку. Хотя в том эпизоде, по моему мнению, был офсайд.

Что касается второго тайма, то провели его сильнее. Забили два, могли забить еще. «Динамо» оборонялось достаточно низко. Команда квалифицированная, редко кто создает много моментов, играя против них в Премьер-Лиге. Рад, что удалось победить, сделали это абсолютно заслуженно. Тяжело пришлось после матча с «Краснодаром», где потратили много сил и эмоций. Смогли собраться, прибавить в нужный момент и добиться победы. Сделали еще один шаг вперёд", — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».