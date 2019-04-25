«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры

В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Голами в составе «Леванте» отметились полузащитники Хосе Кампанья и Хосе Моралес, а также защитник Коке и нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, который отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, «Леванте» прервал свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась на протяжении 9 матчей.



«Леванте» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (43) — на 10-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 80 очков в 34 матчах.