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«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры

«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Леванте» отметились полузащитники Хосе Кампанья и Хосе Моралес, а также защитник Коке и нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, который отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, «Леванте» прервал свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась на протяжении 9 матчей.

«Леванте» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (43) — на 10-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 80 очков в 34 матчах.

Испания - Примера. 34-й тур
24 апреля 2019, среда. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
4 : 0
Бетис
Севилья
1:0 – Кампанья – 9, 2:0 – Морон – 32 (автогол), 3:0 – Моралес – 56 (пен), 4:0 – Коке – 81
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