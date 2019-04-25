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Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Кулибали € 130 млн

Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Кулибали € 130 млн
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» намерен предпринять попытки приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает Rai Sport.

По информации источника, 27-летний игрок неаполитанского клуба стал приоритетной трансферной целью для главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера на ближайшее лето. Руководство манкунианского клуба будет готово удовлетворить требование норвежского наставника и предложить за сенегальца € 130 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Кулибали принял участие в 44 матчах, отметился 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами. В «Наполи» он перешёл летом 2014 года из «Генка». Его трансфер обошёлся неаполитанцам в € 7,75 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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