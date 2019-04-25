Дубль Левандовски — в видеообзоре матча Кубка Германии «Вердер» — «Бавария»

Завершился полуфинальный матч Кубка Германии между «Вердером» и «Баварией». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте. Его автором стал Роберт Левандовски. На 63-й минуте преимущество мюнхенцев с передачи Леона Горецки закрепил Томас Мюллер. Но Голы Юя Осако и Милота Рашицы восстановили равновесие в счёте. Тем не менее за 10 минут до истечения основного времени матча гостям удалось забить третий мяч — Левандовски реализовал пенальти, который был назначен за фол Теодора Гебреселассие в собственной штрафной.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.

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