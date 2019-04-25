Гол Дзюбы и перформанс фанатов. Яркие фото победы «Зенита» над «Динамо»

24 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 60-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которому ассистировал полузащитник петербургской команды Юрий Жирков. Через 6 минут преимущество хозяев в счёте укрепил форвард Сердар Азмун. В этом случае в роли ассистента выступил автор первого гола Дзюба. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей.



«Зенит» набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (28) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров входят «Локомотив» (46) и ЦСКА (44).

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.