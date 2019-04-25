Сульшер — о поражении от «Ман Сити»: «МЮ» проиграл команде, которая лучше нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Мы отреагировали на поражение от «Эвертона», но «МЮ» проиграл команде, которая была лучше нас. Но я видел реакцию. Ребята старались, но этого было недостаточно.

Есть разница в классе. Поэтому соперник на вершине турнирной таблице, а мы там, где находимся. «Сити» задал планку. Живя в Манчестере, мы не можем быть этому рады. «МЮ» должен сократить отставание от «Ман Сити» и обойти их. Летом будем работать усердней остальных.

«Манчестер Юнайтед» всё ещё ведёт борьбу за попадание в топ-4, и нам нужно хорошо выступить в матче следующего тура с «Челси», — приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).