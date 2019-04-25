Ковач — о матче с «Вердером»: «Бавария» заслуженно проходит дальше

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат полуфинального матча Кубка Германии с «Вердером». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

«Это была классная игра в исполнении обоих команд. Если оценивать количество и качество моментов, то мы заслуженно проходим дальше. В первом тайме мы активно оборонялись на чужой половине поля, практически не подпуская бременцев к своим воротам. Во втором тайме, начиная с 60-й минуты, мы стали играть глубже и в итоге подпустили соперника. Мы этого не хотели. Я знал, что если «Вердер» забьёт на глазах у родной публики, то затем может много чего случиться. При пропущенных голах мы были слишком пассивны», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.