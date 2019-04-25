Рахимов: «Ахмат» показал хороший футбол, можно сказать, это потерянные два очка

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

«Мы показали хороший футбол в матче с «Краснодаром», и можно сказать, что это потерянные два очка. В принципе, если вспомнить моменты, которые были у наших ворот — это два дальних удара и пенальти. Наши моменты, выход Бериши один на один, такой мяч надо забивать, хорошая контратака во втором тайме, да и вообще, достаточно много хороших подходов. Было бы это всё у «Краснодара» — они бы нас наказали. Есть две стороны медали — хорошая игра, и результат, который по такой игре не устраивает.

Говорят, везёт сильнейшим. Но думаю, мы просто не исполнили эти моменты. Смотрели повтор эпизодов, например, как вратарь вытащил удар Раванелли. Причём, мяч был падающий за спину. В этой ситуации могу сказать, что у меня есть небольшое разочарование. Мы не в первый раз так нормально играем дома, но, к сожалению, не набираем очки. Для того, чтобы уметь выигрывать такие игры, общекомандное мастерство должно быть выше. По тому, как работают ребята, по самоотдаче, по микроклимату в коллективе никаких претензий нет. Нам нужно выигрывать такие игры. Нужно брать больше позитивного из этих матчей, нужно продолжать работать. Главное, чтобы когда команда покидает поле после матча, никто из них не мог упрекнуть сам себя, что что-то не доделал», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

Грозненский «Ахмат» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.