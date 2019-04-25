Быстров: если не будет лимита, то свои воспитанники клубам РПЛ станут не нужны

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение по поводу лимита на легионеров.

«Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберем мы лимит, в РПЛ появится ещё больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чём тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодёжью обыгрывает «Реал». Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всё так безнадежно.

Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своём составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: «Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе». В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и всё.

Согласен ли я с тем, что переезд игроков в Европу чуть ли не единственный путь развития нашего футбола? Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто Премьер-Лига из 16 команд, и ещё попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифра», — приводят слова Быстрова «Известия».